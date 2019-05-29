Я с нетерпением жду сегодняюшнюю игру. В Баку царит прекрасное футбольное настроение.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал Патрис Бартел, прибывший в Баку из Соединенных Штатов Америки для наблюдения за финальным матчем Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az.

Гость отметил, что болеет за команду "Арсенал": "Ожидаю, что встреча будет напряженной и интересной. Верю, что команда "Арсенал" победит".

Патрис Бартел сказал, что в Азербайджане люди искренние и добрые. "Здесь я увидел потрясающее гостеприимство. Верю, что каждый болельщик, который приедет в вашу страну, переживет незабываемые моменты".