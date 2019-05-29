https://news.day.az/society/1124182.html Болельщик из США: Верю, что каждый прибывший в Баку болельщик переживет незабываемые моменты
Болельщик из США: Верю, что каждый прибывший в Баку болельщик переживет незабываемые моменты
Я с нетерпением жду сегодняюшнюю игру. В Баку царит прекрасное футбольное настроение.
Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал Патрис Бартел, прибывший в Баку из Соединенных Штатов Америки для наблюдения за финальным матчем Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az.
Гость отметил, что болеет за команду "Арсенал": "Ожидаю, что встреча будет напряженной и интересной. Верю, что команда "Арсенал" победит".
Патрис Бартел сказал, что в Азербайджане люди искренние и добрые. "Здесь я увидел потрясающее гостеприимство. Верю, что каждый болельщик, который приедет в вашу страну, переживет незабываемые моменты".
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