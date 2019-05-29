И "Арсенал", и "Челси" - сильные команды. Я - фанат обеих команд. Уверен, что завтра в Баку пройдет очень интересный финальный матч.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал Терже Моллестад, который прибыл из Норвегии в Баку, чтобы понаблюдать за финальной игрой Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az.

Делясь впечатлениями о столице Азербайджана, норвежский гость сказал, что Баку - очень современный город. Здесь есть впечатляющие образцы архитектуры. "Я также отведал блюда азербайджанской кухни. Ваши блюда очень вкусные. Вообще, мне очень понравилось искреннее отношение, которое я почувствовал за короткое время, которое нахожусь в Баку", - добавил болельщик.