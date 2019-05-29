https://news.day.az/society/1124189.html Норвежец Терже Моллестад: Мне очень понравилось искреннее отношение в Баку
Норвежец Терже Моллестад: Мне очень понравилось искреннее отношение в Баку
И "Арсенал", и "Челси" - сильные команды. Я - фанат обеих команд. Уверен, что завтра в Баку пройдет очень интересный финальный матч.
Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал Терже Моллестад, который прибыл из Норвегии в Баку, чтобы понаблюдать за финальной игрой Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az.
Делясь впечатлениями о столице Азербайджана, норвежский гость сказал, что Баку - очень современный город. Здесь есть впечатляющие образцы архитектуры. "Я также отведал блюда азербайджанской кухни. Ваши блюда очень вкусные. Вообще, мне очень понравилось искреннее отношение, которое я почувствовал за короткое время, которое нахожусь в Баку", - добавил болельщик.
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