Станции "Бакметрополитена" в ночь с 29 на 30 мая могут работать в круглосуточном графике. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду эксклюзивно Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Напомнив, что сегодня в Баку состоится финальная игра Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси", пресс-секретарь добавил, что сегодня все станции метро будут работать в усиленном режиме, поэтому метро планирует запустить резервные поезда. "Вход пассажиров в метро и их передвижение по определенным маршрутам будет обеспечено до 04:00. Однако, в случае необходимости метро будет работать до утра, до тех пор, пока не обслужит последнего болельщика финальной игры", - сказал Мамедов.

Напомним, что сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Trend, болельщики, которые с волнением ждут финальной встречи соревнования, будут наблюдать за матчем английских клубов "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00, и объединит всех вокруг футбольного праздника.