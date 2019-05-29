Сегодня на трех центральных улицах Баку в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА ограничивается движение автотранспорта. Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам начальника отдела ГУП, для безопасного, удобного и беспрерывного перемещения на улицах болельщиков и иностранных гостей, приехавших в Баку, будет частично ограничено движение транспорта на улицах Узеира Гаджибекова, Физули и Шамси Бадалбейли: "Поэтому рекомендуем жителям столицы пользоваться в этот день не личным, а общественным транспортом".

Отметим, что сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00 по местному времени.