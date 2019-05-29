https://news.day.az/society/1124328.html В Хачмазе пешеход чудом выжил после наезда - ВИДЕО
В Хачмазе пешеход чудом выжил после наезда - ВИДЕО
Появились кадры дорожно-транспортного происшествия с наездом на пешехода в Хачмазе, передает Day.Az.
Случай произошел 28 мая на улице Наримана Нариманова.
Автомобиль марки ВАЗ 21015 с номерным знаком 40-BS-246 сбил пытавшегося перейти дорогу Бабека Юсифова 1987 года рождения, а затем врезался в стоявший на обочине Opel.
Б.Юсифов госпитализирован.
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