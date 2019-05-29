В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль "Toyota Prado" (10 UD 440) съехал с обочины и перевернулся.

В результате аварии скончалась женщина, находившаяся в машине. Ее сын был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.