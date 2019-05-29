https://news.day.az/society/1124332.html Жуткая авария в Гаджигабуле: мать скончалась, сын получил травмы
Жуткая авария в Гаджигабуле: мать скончалась, сын получил травмы
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль "Toyota Prado" (10 UD 440) съехал с обочины и перевернулся.
В результате аварии скончалась женщина, находившаяся в машине. Ее сын был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре