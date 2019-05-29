В связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА, который состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе между английскими клубами "Арсенал" и "Челси", 62 автовокзала и автостанций Азербайджана работают в усиленном режиме.

Об этом сказала глава пресс-службы Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы пресс-службы, сама структура работает в усиленном режиме: "Для международных и внутренних перевозок на линии республики дополнительно запущено около 100 автобусов. Работа в усиленном режиме продолжится и завтра".

Аллахъярова добавила, что лондонские такси ООО "Bakı Taksi Xidməti" бесплатно отвезут группу болельщиков с ограниченными возможностями здоровья на Бакинский олимпийский стадион.

Напомним, что сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00 по местному времени.