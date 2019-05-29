https://news.day.az/society/1124406.html Конная полиция патрулирует Баку - ФОТО
Конная полиция патрулирует Баку - ФОТО
В Баку на время проведения финального матча Лиги Европы УЕФА между "Челси" и "Арсеналом" для патрулирования привлечена конная полиция, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Отметим, что матч пройдет сегодня в 23:00 по местному времени на Бакинском олимпийском стадионе.
МВД Азербайджана ранее сообщило, что в связи с финальным матчем сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме до 31 мая.
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