https://news.day.az/society/1124412.html Азербайджанские пограничники встретили иностранных болельщиц с цветами - ФОТО
Азербайджанские пограничники встретили иностранных болельщиц с цветами - ФОТО
Сотрудники Государственной пограничной службы подготовили сюрприз для болельщиков, прибывающих на финал Лиги Европы в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, женщинам дарят цветы, а мужчинам - брелки с надписью "Тофик Бахрамов-1966".
Day.Az представляет эти кадры:
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