Сотрудники Государственной пограничной службы подготовили сюрприз для болельщиков, прибывающих на финал Лиги Европы в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, женщинам дарят цветы, а мужчинам - брелки с надписью "Тофик Бахрамов-1966".

Day.Az представляет эти кадры: