https://news.day.az/society/1124444.html Полиция Баку не оставила британца в беде - ФОТО
Полиция Баку не оставила британца в беде - ФОТО
В Баку полиция вернула иностранному гражданину потерянный кошелек с документами. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.
Сотрудник 9-го отделения полиции Сабаильского РУП капитан полиции Фадаи Магсудов во время несения службы обнаружил кошелек с документами, принадлежащими иностранному гражданину.
Были приняты меры по поиску владельца кошелька. Иностранец был быстро найден сотрудниками полиции, которые и вернули ему потерянный кошелек.
Прибывший в Азербайджан в качестве туриста гражданин выразил благодарность сотрудникам полиции за такую оперативность.
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