В Баку полиция вернула иностранному гражданину потерянный кошелек с документами. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Сотрудник 9-го отделения полиции Сабаильского РУП капитан полиции Фадаи Магсудов во время несения службы обнаружил кошелек с документами, принадлежащими иностранному гражданину.

Были приняты меры по поиску владельца кошелька. Иностранец был быстро найден сотрудниками полиции, которые и вернули ему потерянный кошелек.

Прибывший в Азербайджан в качестве туриста гражданин выразил благодарность сотрудникам полиции за такую оперативность.