Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 31 мая, 7 и 14 июня проведет очередные пробные экзамены для подготовки к этапу тестового экзамена лиц, желающих поступить на госслужбу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Пробные экзамены пройдут по группам AA, AB, AC, BA, BB.

Экзамен, который пройдет 31 мая, начнется в 14:30, 7 июня - в 10:00, 14 июня - в 14:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен в здании ГЭЦ по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене 31 мая завершится в 13:00, 7 июня - в 09:00, 14 июня - в 13:00.

Пройти регистрацию на экзамен можно по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom