Глава Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли встретился с делегацией германо-азербайджанской палаты по внешней торговле. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время встречи Тахмазли проинформировал делегацию Палаты о направлениях деятельности Агентства, отметил, что со дня начала деятельности Агентства оно тесно сотрудничает с международными организациями и предпринимателями в целях обеспечения пищевой безопасности в стране.

Председатель правления Палаты Фалько Хейдрих (Falko Heidrich) довел до внимания, что с 2012 года Палата, как официальное представительство германской экономики, информировало и оказывало поддержку азербайджанским предпринимателям по изучению рынка и бизнеса.

Хейдрих выразил уверенность на дальнейшее развитие связей в сфере пищевой безопасности между странами.

На встрече также был обсужден вопрос расширения возможностей совместного сотрудничества, планируемого в сфере пищевой безопасности.