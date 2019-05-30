Скоростной поезд Баку-Сабунчу-Баку будет работать по текущему графику до 30 мая.

С 31 мая по 2 июня в связи с ремонтными работами движение электропоездов будет приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Отметим, что с 3 июня электропоезда Баку-Сабунчу-Баку будут двигаться уже по новому графику. Позже будет предоставлена дополнительная информация о нем.

Проезд можно оплатить пластиковой картой и билетом.