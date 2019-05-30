https://news.day.az/society/1124514.html Поезд Баку-Сабунчу-Баку не будет работать 3 дня
Поезд Баку-Сабунчу-Баку не будет работать 3 дня
Скоростной поезд Баку-Сабунчу-Баку будет работать по текущему графику до 30 мая.
С 31 мая по 2 июня в связи с ремонтными работами движение электропоездов будет приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Отметим, что с 3 июня электропоезда Баку-Сабунчу-Баку будут двигаться уже по новому графику. Позже будет предоставлена дополнительная информация о нем.
Проезд можно оплатить пластиковой картой и билетом.
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