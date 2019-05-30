Престижное британское издание "Evening Standard" опубликовала статью "Пять интересных фактов о Баку".

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, первым интересным фактом издание отметило, что Баку известен как "город ветров".

Вторым, что Баку, расположен ниже мирового уровня моря.

Затем отмечается, что Баку, имеющий более двух миллионов населения, является крупнейшим городом Каспийского региона на Кавказе, и считается одним из крупных нефтяных месторождений как на море, так и на суше.

Далее следует информация о "Маленькой Венеции", рассказывается о музеях, посвященных великолепной архитектуре, коврам.

"Центр Гейдара Алиева и Пламенные башни, разработанные архитектором Заха Хадид, являются образцами великолепной архитектуры Баку. А в Ичеришехер вы можете ознакомиться с древними памятниками города", - отмечается в статье.