https://news.day.az/society/1124570.html Тяжелая авария в Баку, есть погибший
Тяжелая авария в Баку, есть погибший
В Хатаинском районе во время ДТП погиб один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, мужчина примерно 45-50-лет на проспекте Нобеля, проходя через неустановленную для перехода часть дороги, был сбит автомобилем марки Mercedes. Потерпевший скончался на месте.
По факту в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Личность погибшего устанавливается.
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