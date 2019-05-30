В Хатаинском районе во время ДТП погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, мужчина примерно 45-50-лет на проспекте Нобеля, проходя через неустановленную для перехода часть дороги, был сбит автомобилем марки Mercedes. Потерпевший скончался на месте.

По факту в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Личность погибшего устанавливается.