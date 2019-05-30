В Азербайджане будут сокращены сроки получения разрешений на временное и постоянное проживание для иностранных граждан, а также ускорился процесс предоставления решений на продление срока временного пребывания и разрешений на трудовую деятельность, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим в закон "О государственной пошлине" вносятся изменения.

В изменениях также предусмотрены новые ставки государственных пошлин для выдачи указанных документов.

По действующему законодательству разрешение на временное проживание выдается в течение 20 дней, на постоянное - 60 дней, решение на продление срока временного пребывания в стране - три дня, разрешение на трудовую деятельность в Азербайджане - 20 дней.

Законопроект предусматривает возможность выдачи данных документов за более короткое время, но с выплатой большей госпошлины.

Так, в изменениях предлагается выдавать разрешения на временное проживание в течение 15 и 20 дней, на постоянное проживание - 35, 40, 50 и 60 дней, решение на продление срока временного пребывания в стране - один и три дня, разрешение на трудовую деятельность на территории Азербайджана - 10,15 и 20 дней.