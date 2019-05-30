В Пираллахинском районе Баку произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные обнаружили тело Шаргина Сергея Ивановича 1951 года рождения, который задохнулся дымом.

По факту ведется расследование.