https://news.day.az/society/1124608.html Страшный пожар в Баку, есть погибший
Страшный пожар в Баку, есть погибший
В Пираллахинском районе Баку произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.
Пожарные обнаружили тело Шаргина Сергея Ивановича 1951 года рождения, который задохнулся дымом.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре