В Баку перевернулся грузовой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, грузовик с госномером 10 JV 531 не сбавил скорость на повороте и перевернулся.

Грузовик также задел легковой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе.

В результате аварии пострадавших нет.