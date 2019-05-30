https://news.day.az/society/1124645.html В Баку перевернулся грузовик - ВИДЕО
В Баку перевернулся грузовик - ВИДЕО
В Баку перевернулся грузовой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, грузовик с госномером 10 JV 531 не сбавил скорость на повороте и перевернулся.
Грузовик также задел легковой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе.
В результате аварии пострадавших нет.
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