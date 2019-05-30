Виртуальная стычка перешла в реальную и закончилась поножовщиной.

В Баку из-за неосторожно брошенного слова пострадал 23-летний юноша. Об этом oxu.az сообщили в Управлении полиции Ясамальского района, передает Day.Az.

Преступление было совершено 29 мая на улице Шарифзаде. Гусейнов Джахад Арастун оглу в драке получил два ножевых ранения и был госпитализирован.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что нигде не работающий Д.Гусейнов большую часть своего времени проводил в социальной сети Instagram. Там он и сошелся в словесной перепалке с другим пользователем, имя которого следствию пока неизвестно. Оскорбленные молодые люди решили выяснить отношения в реальной жизни и назначили друг другу встречу. Результатом этой встречи и стало ранение Д.Гусейнова.

В настоящее время сотрудники полиции работают над выявлением подозреваемого.