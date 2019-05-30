В меню АЗС SOCAR в Украине появилось "Президентское комбо" после фотографии президента Украины Владимира Зеленского с шаурмой на фоне автозаправки, сообщает Day.Az.

Стоимость "Президентского комбо" составляет 89 гривен (около 5,6 маната).

К донер-кебабу с говядиной или курицей полагается еще и стаканчик кофе.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский разрекламировал шаурму от SOCAR на своей странице в Facebook и порекомендовал ее "для тех, кто у власти".

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - написал он.