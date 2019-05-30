Второго июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй тур выпускного экзамена для учащихся девятых классов общеобразовательных школ Баку, Ширвана, Нахчыванской АР. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

В этот день экзамен будут сдавать 37 670 учащихся.

Участвующие в выпускном экзамене учащиеся смогут распечатать пропускной лист на экзамен в интернете.

Экзамен начнется в 11:00, и будет длиться три часа.

За 15 минут до начала экзамена пропуск в здание будет прекращен.

Пришедшие позже в здание, где проводится экзамен, не допускаются, поэтому подойти необходимо в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.

При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, подтверждающего личность.