В Азербайджане пройдут выпускные экзамены
Второго июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй тур выпускного экзамена для учащихся девятых классов общеобразовательных школ Баку, Ширвана, Нахчыванской АР. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
В этот день экзамен будут сдавать 37 670 учащихся.
Участвующие в выпускном экзамене учащиеся смогут распечатать пропускной лист на экзамен в интернете.
Экзамен начнется в 11:00, и будет длиться три часа.
За 15 минут до начала экзамена пропуск в здание будет прекращен.
Пришедшие позже в здание, где проводится экзамен, не допускаются, поэтому подойти необходимо в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.
При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, подтверждающего личность.
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