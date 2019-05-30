Азербайджан увеличит запасы пресной воды
Глобальные климатические изменения стали причиной сокращения водных запасов и в Азербайджане.
Об этом в четверг Trend сказал заведующий отделом ОАО "Азерсу" Элькин Рустамов, передает Day.Az.
По его словам, компания приступила к созданию дополнительных водных источников: "В летние месяцы проблемы с водой ощущаются наиболее остро. В связи с этим начато создание альтернативных источников воды. Такие источники уже созданы в Шамахинском, Шекинском, Товузском и Лерикском районах".
Отмечается, что в этих районах, с целью устранения дефицита воды, строятся сооружения для перекачки воды, прокладываются магистральные трубопроводы. С их помощью чистая вода из истоков рек перекачивается на участки.
Рустамов отметил, что деятельность в этом направлении будут продолжаться.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре