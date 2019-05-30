Вновь активирована система приема заявлений в высшие учебные заведения и средне-специальные учебные заведения на основе полного (11 классов) среднего образования.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана, абитуриенты, выразившие желание участвовать в весенних экзаменах в вузы, могут с 30 мая по 10 июня пройти регистрацию для участия в летних экзаменах. Абитуриентам, выбравшим в электронных заявлениях один или два пункта из предложенных трех в I-IV, V групп специальностей вузов или специальных учебных заведений (колледжи), разрешается выбрать и другие пункты, передает Day.Az.

Сдавшие выпускные экзамены, однако, не участвовавшие в электронном приеме документов 15 марта - 15 апреля абитуриенты (только выпуск текущего года) могут заполнить заявление, подтвердить его и представить в вузы или специальные учебные заведения.

Отметим, что абитуриенты, не участвовавшие в первом этапе приемного экзамена (для выпускников этого года - выпускные экзамены) и получившие оценку "неудовлетворительно" на экзамене по "азербайджанскому языку", на конкурс не допускаются.