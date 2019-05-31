https://news.day.az/society/1124872.html Тяжелая авария в Баку, есть погибший
Тяжелая авария в Баку, есть погибший
Один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля "КамАз" с легковым автомобилем "BMW" в Гарадагском районе города Баку, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из деформированного легкового автомобиля тело Гулиева Рашада Абульфаз оглу (1986 г.) и передали по назначению.
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