Один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля "КамАз" с легковым автомобилем "BMW" в Гарадагском районе города Баку, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из деформированного легкового автомобиля тело Гулиева Рашада Абульфаз оглу (1986 г.) и передали по назначению.