https://news.day.az/society/1124890.html Азербайджан выпустил памятные почтовые марки “Финал Лиги Европы УЕФА 2019”
Азербайджан выпустил памятные почтовые марки “Финал Лиги Европы УЕФА 2019”
ООО "Азермарка" выпустило почтовый лист под названием "Финал Лиги Европы УЕФА 2019".
Как сообщает Trend со ссылкой на ООО, оригинальный почтовый лист размером 100 x 132 мм состоит из двух марок размером 40 х 28 мм, передает Day.Az.
Художественное оформление марок выполнено художником Нариманом Мамедзаде, реализация проекта осуществлена печатным домом "Bobruisk Integrated Printing House" в Беларуси.
Тираж почтового листа - 5 тысяч, марок - по 20 тысяч экземпляров.
Также выпущены 200 экземпляров оригинальных "конвертов первого дня".
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