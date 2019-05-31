Vision Academy- Мечтай! Старайся! Достигай!

Сегодня мы познакомим Вас, дорогие читатели, с офисом образования за рубежом частной компании Vision Academy и речь пойдёт о получении высшего образования за границей.

Vision Academy - это крупная частная компания в Азербайджане, которая имеет официальную государственную регистрацию. Компания успешно функционирует в области образования и имеет тесное сотрудничество с различными университетами и колледжами в мире.

Day.Az побеседовал с руководителем офиса образования за рубежом Vision Academy Ровшаном Багировым и консультантом по вопросам образования в Турции Vision Academy Рашадом Аббасовым о перспективах обучения за рубежом, а также о том, какой университет стоит выбирать и какие есть преимущества у Vision Academy в этой области.

- Каковы направления деятельности в секторе образования за рубежом у компании Vision Academy?

Ровшан Багиров: В принципе, у нас несколько разных направлений. Если говорить о самом главном, то это предоставление нашим студентам возможности выбора и получения высшего образования в соответствии с их ожиданиями. А ожидания у студентов разные. Есть те, которые по разным причинам ищут недорогое и доступное высшее образование за рубежом. Есть студенты, которые желают получить стипендии (scolarships) в соответствии с их уровнем знаний и показателями. Есть также студенты, которые ищут возможности получить высшее образование в дорогих и престижных учебных заведениях, что также имеется в пакете предложений нашим клиентам. Таким образом, мы имеем возможность предоставления высшего образования за рубежом разному сегменту населения и как частная компания, мы заинтересованы в этом. У нас тесные партнёрские связи с университетами Европы, Азии и Америки.

Чем отличается Vision Academy от других компаний в сфере образования за рубежом?

Ровшан Багиров: Надо сказать, что мы не даём готовых рецептов и не принимаем решения за вас, мы только помогаем сделать выбор, который полностью устроит клиента. Будучи официально зарегистрированной компанией располагающейся в удобном для студентов месте- напротив Бакинского Государственного Университета мы делаем всё возможное, чтобы клиенты увидели в нас прежде всего не рядовую "коммерческую структуру" банально использующую все подручные способы для заполнения бюджета, а искреннего советчика, профессионала и надёжного партнёра. Мы достаточно активно усиливаем свою роль в сфере образования. Например, в знак нашей открытости, желания поощрять информированность и диалог, а также обсуждать существующие пробелы, в прошлом году мы провели первый крупный форум (Study Abroad Forum 2018) в сфере обучения за рубежом под лозунгом "Envision! Strive! Achieve!". Наряду с разными заинтересованными сторонами, а также специалистами, представителями академических кругов, на мероприятии были представлены в онлайн режиме партнёры из университетов США, Польши, Турции и Китая. Надо отметить, что репутация надёжного партнёра и международное признание для нас очень важны. Именно поэтому Vision Academy получила международную аккредитацию на предоставление таких услуг, как TEFL и TESOL (международные сертификаты по преподаванию английского языка), а также ACCA (международная аккредитация по проведению финансовых тренингов). Одновременно как вклад в сферу Study Abroad в Азербайджане, мы создали специальную онлайн базу данных под названием http://visionmap.az/, где вы можете увидеть постоянно пополняющуюся карту с данными наших партнеров по всему миру. К этой карте получили доступ и иностранные студенты, которые могут заинтересоваться образованием в Азербайджане. Это, кстати, один из шагов предпринимаемый в целях популяризации нашей страны за рубежом. Наряду с кампаниями по разъяснению важности обдуманного подхода в выборе страны, университета или программы, а также доступа к качественному образованию как за рубежом, так и в Азербайджане, Vision Academy доводит до сведения своих клиентов информацию об инициативах и программах удовлетворяющих ожидания наших граждан с точки зрения бюджета. В связи с этим диапазон интересующихся обучением за границей увеличивается. За короткий отрезок времени мы подписали соглашения с более чем 50 университетами и колледжами разных стран и континентов. Скажем, тот же самый Chicago-Kent College of Law, который располагается в центре Чикаго. Обычно обучение там стоит 44.000 долларов в год и выше. Однако, в рамках программы LL.M стоимость обучения опустилась до 10.000 долларов в год. Эта программа рассчитана для действующих юристов, а также студентов завершающих своё образование на юридических факультетах. По окончании данного высшего учебного заведения студенты могут работать в Чикаго, а также имеют возможность получения практики параллельно обучению. Кстати, желающие подать заявку и воспользоваться возможностью получения образования в Chicago-Kent College of Law должны успеть это сделать до 31 мая. Впрочем, я не исключаю возможности продления срока в случае высокой поступаемости заявок.

С университетами ещё каких стран Vision Academy имеет тесные связи?

Ровшан Багиров: Мы сотрудничаем с высшими учебными заведениями в Канаде, такими как Сент-Лоренс Колледж, Хамбер Колледж, Университеты Калгари и Квебека. С некоторыми подписаны официальные соглашения, с иными сотрудничество имеет неформальный формат, просто в связи с отсутствием у того или иного ВУЗа процедур по формализации отношений с коммерческими компаниями. В данный момент ожидаем позитивного ответа от одного из известных университетов Мексики. Однако, студенты из Азербайджана, похоже, пока воздерживаются от поездок в такие "далёкие страны". Отчасти это связано с высокими требованиями университетов, отчасти с ограниченностью бюджета, а очень часто вызвано издержкой стереотипов и недостаточной информированностью. Но мы готовы с радостью предоставить нужную информацию по поводу доступности и преимуществах получения образования в той или иной стране. Кроме этого, у нас есть партнеры в Западной и Восточной Европе - университеты Германии, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии. Кстати, одним из самых популярных направлений среди азербайджанских студентов является Польша, в силу очень привлекательных, гибких, прозрачных и доступных условий поступления в разные категории ВУЗов. Наши партнёрские университеты в этой стране также периодически предлагают существенные скидки на и так очень доступные цены, а также стипендии на обучение. А в Швейцарии у нас налажено сотрудничество с популярной летней школой для тинейджеров. В Греции, - взаимодействуем с колледжем специализирующимся в разных областях дизайна и предоставляющим образование по британской программе с последующей выдачей британского диплома со степенью бакалавра либо магистра. Соответственно данный диплом признается в Великобритании. Кроме этого, у нас устанавливаются партнёрские отношения в Японии. Vision Academy объявила набор на курсы японского языка для тех, кто ищет более "привилегированного" пребывания в этой стране. Однако, знание японского языка не обязательны для учёбы в стране восходящего солнца, знание английского тоже достаточно для иностранных студентов. Vision Academy также имеет авторитетных партнеров в направлении Южной Кореи и Китая. Кстати, в Китае очень доступые цены и условия для получения высшего образования. На данный момент пару университетов, которые предоставляют бесплатное образование и бесплатное проживание объявили приём заявок на поступление- и студенту для этого достаточно знать английский язык. Так что, период принятия заявок не завершен и желающие могут обратиться в наш офис. Следует упомянуть, что в Японии и в Южной Корее очень высокий уровень образования, а Китай вообще переместился на второе место в мире. Не случайно, что сегодня самый большой поток иностранных студентов в Китай отслеживается из США и Южной Кореи. Китайские университеты уже входят в 50 сильнейших университетов в мире и это очень высокий показатель. Кроме этого, самым активным и популярным направлением для почти каждого азербайджанца является Турция, где мы открываем и объявляем места для тех, кто хочет получить степень бакалавра и степень магистра. Об этом более подробно расскажет мой коллега Рашад Аббасов.

Рашад Аббасов: говоря об образовании в Турции, прежде всего, хотел бы сообщить, что в Турции возможно получить высшее образование со сдачей экзаменов и без сдачи экзаменов. Однако, когда мы говорим о поступлении без сдачи экзаменов в 90% родители бывают уверены, что никаких экзаменов не бывает и студент едет сразу начинает учиться. Однако, на самом же деле мы предупреждаем, что как минимум есть экзамен сдачи турецкого языка. Если студент не знает турецкого языка, то наш офис Vision Academy предлагает курсы турецкого языка в течении одного месяца. После чего шансы поступления у студента в Турции увеличиваются на все 100%. Однако, в 90% случаях в других компаниях уверяют студентов и родителей, что вообще никаких экзаменов не будет и когда студент едет в Турцию и там сталкивается с проблемой сдачи экзамена по турецкому языку, то бывает уже поздно.

Обычно, некоторые компании этой сферы, в целях пиара указывают, что стоимость обучения начинается от 200 манат в год. Однако, компании не указывают в каком городе находится тот или иной университет с такой годовой оплатой обучения. А подобные университеты находятся в очень маленьких городах Турции и мы предупреждаем об этом наших клиентов.

В какие города Турции едут получать высшее образование наши студенты?

Рашад Аббасов: В основном к нам обращаются студенты, которые выбирают университеты Стамбула, Измира и Анкары. Для поступления в университеты крупных городов Турции и для получения степени бакалавра важно сдать экзамены YOS, либо SAT, либо TQDK (Государственный комитет по приему студентов). Для получения же степени магистра в Турции нужно сдать три экзамена ALES, YDS и TYS. Причинами выбора Турции являются, как правило, более дешевая стоимость оплаты обучения и проживания, также возможность получения стипендии. Например, есть крупные компании, которые выделяют стипендии студентам, но для этого студент должен учиться на отлично. Также Турция расположена недалеко от Азербайджана и нет визовой процедуры. Таким образом, самая выгодная плата за обучение в регионе - это в Турции и стоимость варьируется от 200 до 900 манат в год. Однако, нужно понимать также, что от стоимости зависит уровень университета. В Анкаре, Измире и в Стамбуле стоимость за проживание будет в 350 долларов. Специальности помимо юриспруденции и медицины (у этих специальностей сумма оплаты за обучение варьируется от 4000 до 10.000 долларов США) не требуют больших финансовых затрат. Люди едут обучаться за границу, так как в наше время есть понимание, что обучение за рубежом даёт дополнительный плюс для выбора их кандидатуры при приеме на работу. В наше время при выборе кандидатов смотрят на того, у кого есть образование за рубежом и в Азербайджане предпочтение отдают таким кандидатам.

Проводит ли офис обучения за рубежом Vision Academy специальные кампании?

Ровшан Багиров: Мы объявляем специальные предложения по скидкам на подобии той, которую мы буквально недавно объявили для студентов с высоким уровнем GPA 90+, также для тех, у кого IELTS 7.5 (ред. уровень английского языка) и выше. Специальные кампании Vision Academy касаются также студентов, у которых есть сертификаты побед на международных конкурсах и олимпиадах, даже если они проводились в Азербайджане. Для них соответственно тоже есть скидка. Мы были довольны тем, что имеющая хорошие показатели наша талантливая молодежь проявила активность в желании продолжить образование за рубежом, которое также является инвестицией в будущее нашей страны. Имелись случаи, когда особо одаренные студенты получили от нас 90%-е скидки! Как частная компания, мы понимаем, что таким образом, можно внести свой вклад в развитие будущего поколения. В зависимости от уровня знаний студента, мы можем предоставить 20, 30, 40 % скидки, но когда студент соответствует требованиям 90% скидки - мы просто счастливы, что тем самым имеем возможность оказать посильную поддержку. Мы всегда стараемся привнести некую мораль в бизнес-деятельность и сделать благородное дело. Это важно в наше время, особенно если мы хотим сделать компанию Vision Academy значимым и уважаемым игроком на рынке. А мы ставим такую цель - превратить Vision Academy в бренд!

Почему именно в Vision Academy должны обращаться люди, желающие получить образование за границей? Как Вы считаете?

Ровшан Багиров: Мы не претендуем на какую-либо монополию в этой сфере. Будучи частной компанией, дорожащая своей репутацией и желающей обеспечить удовлетворение предоставляемыми сервисами, Vision Academy всегда старается идти на встречу наших клиентов. Мы никогда не делаем акцент на очернение наших конкурентов или кого-то не было. Наоборот, мы пытаемся привлечь внимание к нашей практической деятельности основанной на прозрачности, профессионализме и уважении к пожеланиям клиента, будь он студент или уже состоявшийся специалист. Кроме того, мы помогаем семьям принимать ответственные решения такого рода с учётом мнения как старшего, так и младшего поколения. Мы подготовили несколько социальных роликов, где предлагаем студентам искренне задать себе несколько важных вопросов перед тем, как принять решение об обучении за границей: Почему я хочу учиться за рубежом? Почему именно та или иная специальность? Есть ли у меня для этого соответствующие знания, время? Каковы мои показатели? Каков уровень знания иностранного языка? И еще важный вопрос - это бюджет. Даже если образование бесплатное, то должна иметься определённая сумма денег для проживания и питания. И наконец, немаловажный вопрос - это наличие взаимопонимания внутри семьи. Наша задача, изначально задавая позитивный алгоритм,- способствовать созданию такого консенсуса. Поэтому мы приглашаем не только студентов, но и их родителей, чтобы убедиться в том, что есть согласие по поводу ,собственно, обучения за границей, выбора страны, специальности и университета. Порой родители хотят, чтобы сын или дочь продолжили дело кого-то из родственников, тогда как сам ребенок не разделяет этого желания. В такой ситуации Vision Academy выступает в роли посредника. Бывали также случаи, когда студент единолично выбирал специальность, которая не соответствует его показателям и бюджету семьи. Бывает и так, что нецелесообразно выбрана страна. Скажем, зачастую студент выбирает страну просто потому, что у него там есть друг или подруга, или просто "такое модное" направление. В этом есть как плюсы, так и минусы. Всё таки желательно согласовывать решения с родителями, учитывать их мнение. Как видите, мы достаточно открыты с нашими клиентами, чтобы они всестороннее представляли себе перспективу. Vision Academy - это дверь возможностей широкого выбора для школьников, которые хотят поступить в университет, для тех кто хочет изучить иностранный язык в течении года, а также для тех кто имея степени выданные отечественными ВУЗами, желают продолжить образование и получить степень магистра за границей. Мы никогда не навязываем ни один предлагаемый вариант, потому что наши первичные встречи с клиентами нацелены на то, чтобы дать подробную информацию, а это мы делаем бесплатно и в письменном виде. После этого студент и родители должны обсудить в семейном кругу свой выбор, чтобы принять приемлемое решение. Клиенты должны осознавать , что обучение за границей, это не только вопрос получения нужной степени, но и ещё и практика самостоятельного и ответственного движения по рельсам жизни. Это вопросы умения находить взаимопонимания с людьми, жить в совершенно новой среде вдалеке от близких, налаживать связи и учиться терпеть несмотря ни на что. Поэтому, предоставляя широкий выбор, Vision Academy дает возможность оценки того, каковы традиции и специфика страны в которую отправляется студент. Приглашаем всех желающих к нам в офис, который находится напротив здания Бакинского Государственного Университета по адресу: улица Захида Халила 25 А. Наши контактные телефоны: +994 50 254 92 92 и +994 55 452 75 75.

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- Спасибо за интересную беседу!