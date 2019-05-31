В преддверии Международного Дня защиты детей 25-26 мая 2019 года в Баку, в бизнес-центре "Кавказ" прошел научный симпозиум "Патология беременности. Фетальная радиология". Здоровье будущего поколения начинается с внутриутробного развития плода. Важное значение имеет квалифицированное ведение течения беременности со стороны акушеров-гинекологов и смежных специальностей. По словам одного из сопредседателей симпозиума, проф. Н.М. Камиловой, материнство, акушерство и перинатология являются в наши дни самыми актуальными темами не только с медицинской, но и с социальной точки зрения, так как от этого зависит демографический рост населения. Помимо этого, с каждым годом наблюдается рост различных осложнений во время беременности и родов. Соответственно, возрастает риск потери плода в период внутриутробного развития и дальше детей до 5-ти лет. По данным ВОЗ, в мире каждый год 15 миллионов детей рождаются с перинатальными патологиями. Около 1 миллиона умирает внутриутробно, при рождении и после рождения, не доживая и до года. Это - огромная цифра. В настоящее время существуют диагностические критерии, благодаря которым врачи - акушеры-гинекологи, в состоянии своевременно выявить проблемы в период наблюдения за больной, чтобы избежать тяжелых последствий. С этой точки зрения, проведение подобного симпозиума в Баку имеет очень важное значение.

Симпозиум был организован азербайджанским научным обществом "Sağlam nəsil" и турецкой ассоциацией "Фетально - материнская медицина и перинатология" при поддержке Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и Азербайджанского Медицинского Университета. За два дня международная команда высокопрофессиональных спикеров: председатель научного общества "Sağlam nəsil", д.м.н., профессор Нигяр М. Камилова, председатель турецкой ассоциации "Фетально - материнской медицины и перинатологии" - профессор, д.м.н.. Ялчын Кимйя, профессор кафедры акушерства и гинекологии Университета Анкары, д.м.н. Фаик Ачар Коч, профессор кафедры перинатологии Медицинского факультета Стамбульского университета, д.м.н. Реджеб Хас и профессор кафедры женских болезней и перинатологии Медицинского факультета Стамбульского университета, д.м.н. Атил Юксел ознакомили участников симпозиума с инновациями в области диагностирования патологии беременности, и в частности в дородовой ультразвуковой диагностики.

На симпозиуме также был представлен доклад профессора Нигяр М. Камиловой, посвященный внутриутробной коррекции плода с пороком "Spina bifida" - расщепление позвоночника. Это врожденный дефект развития позвоночника. Частота "Spina bifida" колеблется от 1 до 2 на 1000 новорожденных. Стандартным является лечение после родов однако ряд исследователей проводит операции пренатально (до родов), в то время как плод находится в матке. Впервые в мире операции по внутриутробной коррекции плода с пороком "Spina bifida" в США, после в Германии и с 2016 года в России. Во время доклада был представлен ролик, на котором данная сложная операция была проведена российским врачом, акушер-гинекологом, профессором, основателем сети клиник "Мать и дитя" М. А. Курцером.

В настоящее время в Азербайджане имеются квалифицированные кадры и современная аппаратура ультразвуковой диагностики. Однако необходимость проведения подобного симпозиума состоит в создании базы для взаимодействия акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей функциональной диагностики, главной целью которых является снижение перинатальной смертности, сохранения здоровья матери и, главное, предоставление новорожденным возможности для гармоничного развития и адекватного качества жизни. Обсуждение новаторских подходов в ультразвуковой диагностике в акушерстве стало основной темой симпозиума "Патология беременности. Фетальная радиология".

Организаторы симпозиума поблагодарили Министерство Здравоохранения Азербайджанской Республики и Азербайджанский Медицинский Институт за огромную поддержку в проведении симпозиума и уверены, что такие конференции будут проводиться в Азербайджане регулярно и врачи получат новые знания от ученых, которые будут приглашены в качестве спикеров.