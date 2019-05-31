Коллегия адвокатов и Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве.

Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, меморандум нацелен на борьбу с негативными явлениями, встречающимися в адвокатской деятельности.

Багиров отметил, что целью является обсуждение и проведение совместных мер в связи с негативными фактами в этой сфере.