https://news.day.az/society/1125017.html Коллегия адвокатов Азербайджана назвала свою цель
Коллегия адвокатов Азербайджана назвала свою цель
Коллегия адвокатов и Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве.
Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, меморандум нацелен на борьбу с негативными явлениями, встречающимися в адвокатской деятельности.
Багиров отметил, что целью является обсуждение и проведение совместных мер в связи с негативными фактами в этой сфере.
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