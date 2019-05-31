На 50-сантиметровом участке водопровода, проходящего по адресу улица М.Хади, 51 (вблизи Украинского круга) образовалась пробоина.

Как сообщили ONA в Государственном Агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ОАО "Азерсу" ведет работу по устранению последствий аварии. Реконструкцию планируется завершить до завтрашнего утра, передает Day.Az.

Водителей просят быть осторожными во время движения на указанной территории, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.