https://news.day.az/society/1125092.html В Азербайджане организуют летние лагеря для школьников
В Азербайджане организуют летние лагеря для школьников
"В последнее время Министерство образование уделяет внимание организации летних лагерей".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сообщил заведующий сектором отдела организации дошкольного образования Министерства образования Хилал Салманов на тренинге для представителей медиа
По его словам, уже несколько лет на учебно-спортивной базе в Загульбе организуются детские лагеря: "Сейчас в основном организуются летние лагеря просветительского характера".
Х.Салманов отметил, что Министерство образования ведется работу по организации в будущем более массовых летних лагерей.
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