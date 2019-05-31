С будущего учебного года в Баку перестанут функционировать вечерние школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сказал заведующий отделом общего и дошкольного образования Министерства образования Фиридун Гамзаев на презентации на тему "Дошкольная подготовка, сдача экзаменов экстерном".

По его словам, в настоящее время в семи столичных школах существует вечернее образование:

"С будущего учебного года данные школы перестанут функционировать. Ликвидация таких школ связана с тем, что обязательное образование должно быть 9-летним. Сначала обязательное образование было 11-летним. Поэтому лица, приостановившие обучение после девятого класса, для того, чтобы получить аттестат, должны были получить полное образование.

Оставшиеся два учебных года в вечерних школах растягивались до трех лет. Два года назад количество обучающихся в вечерних школах составляло около 700 человек. Так как уже мало кто обращается после девятого класса в вечернюю школу, с этого года они прекращают свою деятельность".

Представитель министерства отметил, что в вечерних школах учатся люди от 18 до 40 лет.