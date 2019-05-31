31 мая исполняется 90 лет со дня рождения известного композитора, народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", профессора Огтая Зульфугарова (1929-2016 годы). В связи с этой датой представители музыкальной общественности и поклонники творчества композитора посетили вторую Аллею почетного захоронения и почтили память Огтая Зульфугарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем выступлении председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала о жизни и творческом пути Огтая Зульфугарова. Было отмечено, что композитор внес значимый вклад в развитие азербайджанской композиторской школы. Огтай Зульфугаров, обладающий широким творческим диапазоном пробовал себя в различных музыкальных жанрах, создавал симфонические, инструментальные и камерные произведения.

Он автор двух симфоний, концертов для виолончели, флейты и симфонического оркестра, увертюры "Şənlən, mənim xalqım" (Ликуй, мой народ!), оперы-сказки "Pişik və sərçə" (Кот и воробей), детского балета "Sehrli alma" (Волшебное яблоко), струнного квартета, фортепьянного трио, песен и романсов, которые занимают значимое место истории музыкальной культуры Азербайджана.

Большую часть своей творческой деятельности Огтай Зульфугаров посвятил созданию произведений для детей. Написанные композитором песни "Telefon" (Телефон), "Qatar" (Поезд), "Ovçu" (Охотник), "Kim sevirsə idmanı?" (Кто любит спорт?) и другие произведения любимы слушателями разных поколений и не утратили своей актуальности и сегодня.

Выступая от имени семьи, заслуженный деятель искусств, композитор Джахангир Зульфугаров выразил признательность собравшимся за оказываемое внимание к творчеству его отца.

Огтай Зульфугаров родился в Баку 31 мая 1929 года. В 1958 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где обучался на композиторском факультете, являясь учеником великого Гара Гараева. Произведения, написанные композитором в различных жанрах, завоевали любовь слушателей. Около 20 лет Огтай Зульфугаров был художественным руководителем Государственной детской филармонии. Скончался 31 августа 2016 года.