1 июня Международный День защиты детей будет отмечаться в Бакинском метрополитене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, 1 июня в 11:00 на станции "Ичеришехер" детям будут розданы книги заслуженного артиста Бахрама Багирзаде.

С целью сделать эту церемонию более запоминающейся для детей, приглашен и сам автор Бахрам Багирзаде, который представит детям свои книги, надписав их сердечными словами и оставив свой автограф.