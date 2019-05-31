https://news.day.az/society/1125178.html В бакинском метро отметят Международный День защиты детей
В бакинском метро отметят Международный День защиты детей
1 июня Международный День защиты детей будет отмечаться в Бакинском метрополитене.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, 1 июня в 11:00 на станции "Ичеришехер" детям будут розданы книги заслуженного артиста Бахрама Багирзаде.
С целью сделать эту церемонию более запоминающейся для детей, приглашен и сам автор Бахрам Багирзаде, который представит детям свои книги, надписав их сердечными словами и оставив свой автограф.
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