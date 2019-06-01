В Гяндже в одном из крупных супермаркетов произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BAKU.WS.

Инцидент зафиксирован в супермаркете "Bolmart", расположенном на проспекте Шаха Исмаила Хатаи. В результате взрыва работающий пекарем Мамедов Иман Намиг оглу 1987 года рождения получил тяжелые ожоги, его состояние оценивается как тяжелое.

Предполагается, что причиной взрыва является газовый баллон.

На место происшествия прибыли пожарные службы МЧС и карета скорой помощи. По факту ведется разбирательство.