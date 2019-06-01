Утром 1 июня в Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на проспекте Нефтяников.

Рза Гасымов за рулем мотоцикла внезапно потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб на обочине дороги.

В результате аварии пострадали сам водитель и его пассажирка Бахышова Кюбра Джейхун гызы 1998 года рождения.

Обоих с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Городской клинический медицинский центр №1.

По предварительным оценкам, инцидент произошел из-за превышения предела скорости.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции ведется расследование.