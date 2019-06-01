В Азербайджане в июне будет пять нерабочих дней.

Как передает Day.Az, нерабочими днями в июне будут пятое и шестое июня в связи с праздником Рамазан, 15 июня - в связи с Днем национального спасения и 26 июня - в связи с Днем вооруженных сил Азербайджана.

В связи с тем, что 15 июня приходится на нерабочий день - субботу, 17 июня будет также считаться нерабочим днем.