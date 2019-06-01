https://news.day.az/society/1125287.html Стало известно, сколько будем отдыхать в июне
Стало известно, сколько будем отдыхать в июне
В Азербайджане в июне будет пять нерабочих дней.
Как передает Day.Az, нерабочими днями в июне будут пятое и шестое июня в связи с праздником Рамазан, 15 июня - в связи с Днем национального спасения и 26 июня - в связи с Днем вооруженных сил Азербайджана.
В связи с тем, что 15 июня приходится на нерабочий день - субботу, 17 июня будет также считаться нерабочим днем.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре