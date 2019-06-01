Сегодня очень значимый и интересный день для Азербайджана. До XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019" остается 50 дней.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов на мероприятии, посвященном 125-летнему юбилею создания современного Олимпийского движения и обратному отсчету XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля, до начала которого остается 50 дней, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что через 50 дней в Баку будут соревноваться сильнейшие спортсмены среди юношей: "Большинство из них в дальнейшем могут стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. Очень важным фактором является то, что в сегодняшнем мероприятии участвуют дети, потому что наряду с техническими и операционными мероприятиями, мы нацелены на пропаганду спорта среди детей и юношей, чтобы все больше детей проявляли интерес к спорту и вели здоровый образ жизни".

Рагимов подчеркнул, что за 50 дней завершится подготовка к соревнованиям.

Затем на мероприятии были представлены маскоты фестиваля - Джыртдан и Леопард.

Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку 2019" пройдет 21-27 июля. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты испытают силы в десяти видах спорта - гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы 2500 волонтеров.