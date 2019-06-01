В Баку представлены маскоты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019" - Джыртдан и Леопард.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии маскотов XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку 2019" пройдет 21-27 июля.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты испытают силы в 10 видах спорта - гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы 2500 волонтеров.