https://news.day.az/society/1125306.html Маскоты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля - ФОТОРЕПОРТАЖ
Маскоты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Баку представлены маскоты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019" - Джыртдан и Леопард.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии маскотов XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку 2019" пройдет 21-27 июля.
Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.
Атлеты испытают силы в 10 видах спорта - гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе.
В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы 2500 волонтеров.
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