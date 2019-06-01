В июне этого года исполняется 125 лет cо дня создания Международного олимпийского движения.

Об этом сказал вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде на мероприятии, посвященном 125-летнему юбилею современного Олимпийского движения и обратному отсчету XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля, до начала которого остается 50 дней, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году.

Вице-президент НОК отметил, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку 2019" будет знаменателен еще одним событием - в рамках фестиваля будет проведена широкая программа OSEP, в которую включено 49 программ: "Верю, что во время фестиваля в палатках, которые будут установлены в Деревне атлетов, школьники успешно представят культуру и искусство Азербайджана".

Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку 2019" пройдет 21-27 июля.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты испытают силы в десяти видах спорта - гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы 2500 волонтеров.