https://news.day.az/society/1125322.html Важное изменение в связи со светом, газом и водой - ПОДРОБНОСТИ В Азербайджане меняются правила, связанные с коммунальными услугами.
Важное изменение в связи со светом, газом и водой - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане меняются правила, связанные с коммунальными услугами.
Как сообщает Day.Az, лица, ответственные за донесение до населения информации о возможности подключения к системам и сетям электро-, газо- и водоснабжения, будут привлекаться к ответственности.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.
По новым правилам, предприятия, занимающиеся предоставлением коммунальных услуг, обязаны размещать на своих сайтах всю информацию об имеющихся возможностях по подключению к коммунальным услугам. Лица, не разместившие данную информацию, будут привлекаться к административной ответственности.
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