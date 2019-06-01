В Азербайджане меняются правила, связанные с коммунальными услугами.

Как сообщает Day.Az, лица, ответственные за донесение до населения информации о возможности подключения к системам и сетям электро-, газо- и водоснабжения, будут привлекаться к ответственности.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

По новым правилам, предприятия, занимающиеся предоставлением коммунальных услуг, обязаны размещать на своих сайтах всю информацию об имеющихся возможностях по подключению к коммунальным услугам. Лица, не разместившие данную информацию, будут привлекаться к административной ответственности.