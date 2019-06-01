В Баку задержан вор.

Как сообщили ONA в МВД, в результате проведенных сотрудниками отделения полиции №5 Управления полиции Бинагадинского района оперативных мероприятий был задержан житель Лянкяранского района, который подозревается в краже различных предметов, мебели и строительных материалов на общую сумму в 200 тысяч манатов из офиса, который не функционировал с декабря прошлого года по 30 мая, передает Day.Az.

По факту проводится расследование.