https://news.day.az/society/1125350.html В Баку ограбили офис
В Баку ограбили офис
В Баку задержан вор.
Как сообщили ONA в МВД, в результате проведенных сотрудниками отделения полиции №5 Управления полиции Бинагадинского района оперативных мероприятий был задержан житель Лянкяранского района, который подозревается в краже различных предметов, мебели и строительных материалов на общую сумму в 200 тысяч манатов из офиса, который не функционировал с декабря прошлого года по 30 мая, передает Day.Az.
По факту проводится расследование.
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