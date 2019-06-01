2 июня в Баку и на Абшерноском полуострове погода будет солнечной. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 35-45%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, град. Утром местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем -31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.