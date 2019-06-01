В Азербайджане существенно увеличится число центров социального обслуживания, будут созданы новые центры реабилитационного направления для отдельных групп населения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым первого июня - в день Международного дня защиты детей, является очередным проявлением особой заботы главы государства о детях указанной категории и других группах, нуждающихся в социальных услугах реабилитационного направления.

Социальное обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в особой заботе, лиц с инвалидностью, обеспечение выхода к социальным услугам лиц и семей с трудными условиями жизни, социальная адаптация беспризорных детей и т.д. составляют приоритетные направления успешно проводимой в стране политики социальной защиты.

В городах и районах Азербайджана функционирует 22 центра дневного ухода, 22 центра по социальной реабилитации общинного типа, центр психологической помощи для детей с синдромом Дауна и аутизмом, два центра по сурдологическим и реабилитационным услугам для детей с ограниченными возможностями здоровья со слабым слухом и речью, центр социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями зрения.

Средства, выделенные министерству труда на основании вышеуказанного распоряжения, позволят в этом году довести число центров по дневному уходу до 58. Также до 58 будет доведено число центров по социальной реабилитации общинного типа.

Также это распоряжение создает условия для увеличения числа центров психологической помощи для детей с синдромом Дауна и аутизмом до 15, центров помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия - до 15, центров по сурдологическим и реабилитационным услугам для детей с ограниченными возможностями здоровья со слабым слухом и речью - до 10.

Благодаря этому распоряжению число центров социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями зрения будет доведено до трех, а число центров по оказанию поддержки родителям по общению с детьми с ограниченными возможностями здоровья - до 10.

С другой стороны, это распоряжение главы государства предоставляет возможность создать пять центров дневного ухода за пожилыми людьми, 10 центров профессионально-социальной реабилитации для лиц с инвалидностью и три реабилитационных центра для жертв торговли людьми.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе.

Согласно распоряжению, что в соответствии с законом "О социальной службе", для расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической сурдологической и другой помощи), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения будет выделено пять миллионов манатов.