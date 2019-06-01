Абшерон признали свободной от заболеваний зоной
Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила объявление Абшерона зоной, свободной от зоонозных инфекционных заболеваний.
Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в субботу Trend.
По его словам, Абшерон будет объявлен свободной от заболеваний зоной: "В настоящее время для этого осуществляются подготовительные меры. В то же время на территории Абшерона во всех частных хозяйствах и хозяйствах предпринимательских структур проводится регистрация, по окончанию которой будет сделано объявление, и в порядке, установленном процедурными правилами Всемирной организации по охране здоровья животных, начнем осуществлять необходимые меры".
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