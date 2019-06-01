В парке Центра Гейдара Алиева в субботу был организован очередной Детский фестиваль, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, было проведено при организации Фонда Гейдара Алиева, при поддержке министерства образования.

Новость обновляется