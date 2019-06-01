https://news.day.az/society/1125414.html В парке Центра Гейдара Алиева состоялся Детский фестиваль - ФОТО
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся Детский фестиваль - ФОТО
В парке Центра Гейдара Алиева в субботу был организован очередной Детский фестиваль, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, было проведено при организации Фонда Гейдара Алиева, при поддержке министерства образования.
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