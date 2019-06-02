Знаменитый французский ученый, археолог, антрополог и путешественник Жозеф де Бай (1853-1931) приехал в Российскую империю уже сложившимся ученым с богатым опытом ведения раскопок и многими опубликованными трудами.

Барон совершал археологические экспедиции по Центральной части страны, посетил Урал, Сибирь, Крым, Кавказ и Закавказье.

Кавказ Жозеф де Бай посещал много раз. В Закавказье, в различных губерниях и уездах Азербайджана, он был минимум три раза: в Баку и Елисаветполе - в 1900 г., в Эривани - в 1898 г.

Day.Az со ссылкой на azerhistory.com представляет читателям его фотографии Баку и бакинцев, сделанные в 1900 г.:

Усыпальница Ширваншахов в Ичери-ШехерШемахинские ворота, вид из КрепостиХанская мечеть в Ичери-ШехерХанская мечеть в Ичери-ШехерПолузамурованный вход в Диванхану в Ичери-ШехерМавзолей Яхья Бакуви в Ичери-ШехерМавзолей Яхья Бакуви в Ичери-ШехерПолуразрушенная и ныне не существующая мечеть Кей-Кубада около мавзолея Яхья Бакуви в Ичери-ШехерВорота Мурада в Ичери-ШехерПервая школа для девочек Гаджи Зейналабдина ТагиеваВид на Набережную с моря в районе Таможенной пристаниВорота в Губернаторском саду недалеко от Сальянских ворот в Крепость (около будущей Зоны Здоровья)Бакинская изукрашенная арбаДва мира Баку. Баня.

БАКИНЦЫ в 1900 г.: