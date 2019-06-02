Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман. Будет дуть местами усиливающийся днем южный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-24, днем 29-33, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, сопровождаемые молниями. Есть вероятность выпадения града. Утром местами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью от 11-16 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла.