Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Баку, Ширвана, Нахчыванской АР, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

На экзаменах предусматривается участие 37670 учеников.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам предоставляются 90 вопросов закрытого типа по трем предметам. Экзамен продлится 3 часа.

В Ясамальском районе на экзамене предусматривается участие 2739 учеников, в Бинагадинском районе - 4413, в Наримановском районе - 2299, в Сураханском районе - 3110, в Сабунчинском районе - 4948, в Насиминском районе - 2269, в Гарадагском районе - 2258, в Низаминском районе - 2496, в Пираллахском районе - 388, в Ширване - 1006, в Нахчыванской АР - 3461.

Для управления экзаменами был выделен 81 общий руководитель экзаменами, 248 руководителей экзаменами, 2978 преподавателей-наблюдателей, 265 сотрудников, которые организовывают выпуск, и 81 представитель зданий.