https://news.day.az/society/1125488.html В центре Баку женщина-водитель устроила страшное ДТП, есть пострадавшие - ФОТО
В центре Баку женщина-водитель устроила страшное ДТП, есть пострадавшие - ФОТО
В Сабаильском районе Баку прозошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, внедорожник "KIA", управляемый женщиной-водителем, нарушив правила, проехал на красный свет на улице Зарифы Алиевой, после чего столкнулся с автомобилем "BMW", проезжавшем на зеленый.
В результате ДТП, водитель "BMW" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в ближайшую больницу. Пассажиры "KIA" также получили различные травмы.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции Сабаильского района.
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