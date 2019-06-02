В Сабаильском районе Баку прозошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, внедорожник "KIA", управляемый женщиной-водителем, нарушив правила, проехал на красный свет на улице Зарифы Алиевой, после чего столкнулся с автомобилем "BMW", проезжавшем на зеленый.

В результате ДТП, водитель "BMW" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в ближайшую больницу. Пассажиры "KIA" также получили различные травмы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции Сабаильского района.