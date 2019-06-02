Крупный пожар в Губе: жилой дом сгорел дотла, есть пострадавший - ФОТО
В жилом доме в Губе вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован в двухэтажном доме, принадлежащем Нифтулле Алиеву на улице Мирзабаба Яхирова.
В результате происшествия половина дома, площадь которого составляет 240 кв.м, превратилась в пепел. Сгорело почти все, что в нем находилось.
Брат владельца дома, Алибала Алиев, получил тяжелые ожоги. Его доставили в Губинскую центральную районную больницу в критическом состоянии, откуда его перевели в Баку.
Для тушения пожара были задействованы две пожарные машины Губинского пожарного отряда. Благодаря усилиям пожарных огонь был полностью потушен, а прилегающие территории были защищены.
По факту ведется разбирательство.
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